Damiaanactie levert 4.000 euro op 29 januari 2018

02u39 0 Mechelen Het werd een jubileumeditie om niet meer te vergeten. Gisteren vond al voor de vijftigste keer de Damiaanactie plaats in Muizen. Hoewel founding father Jan Van den Broeck (84) - beter gekend als Johnny Ronaldo - er door ziekte voor het eerst in vijftig jaar niet zelf aan kon deelnemen, werd de actie een groot succes. Er werd 4.000 euro ingezameld.

"Met maar liefst veertig vrijwilligers waren we", vertelt schepen Walter Schroons (CD&V). "Vanuit de zaal Rerum Novarum en het Kranske vertrokken we in verschillende groepen om geld in te zamelen."





Johnny Ronaldo

Johnny Ronaldo kwam de vrijwilligers samen met Frans Schroons nog moed inpraten. En met succes zo zou blijken. In totaal werd er 3.500 euro opgehaald, 5.000 euro meer dan vorig jaar. Samen met de omhaling tijdens de misviering op zondag en de verkoop van de gekende Damiaanstiftjes kwam het totaal bedrag voorlopig op 4.000 euro. "Daar komt ook nog het bedrag van de Sint-Lambertusschool en het rechtstreekse stortingen van de Muizenaars voor deze actie", gaat Schroons verder. "Het toont nogmaals aan dat Muizen een echt Damiaandorp is."





Tot slot was de jubileumeditie ook de nationale organisatie niet ontgaan. Zij kwamen de vrijwilligers een hart onder de riem steken met een lekkernij van de bakker. (TVDZM)