Damiaanactie hoopt record van vorig jaar te verbeteren Wannes Vansina

25 januari 2019

12u58 0 Mechelen Muizen is dit weekend opnieuw in de ban van de Damiaanactie. Vrijwilligers zullen voor de 51ste keer van deur tot deur trekken in de hoop het record van vorig jaar te verbeteren.

De ophaling werd in 1968 voor het eerst gehouden op initiatief van Jan Van den Broeck (circusartiest Johnny Ronaldo) en wijlen Albert Ribbens, toen burgemeester van de gemeente Muizen.

“Reeds vele jaren is Muizen één van de koplopers voor heel het Vlaams land voor wat betreft het opgehaalde bedrag per inwoner. Vorig jaar werd – enkel bij de bus-aan-busomhaling – een nieuw record gevestigd van ruim 3.500 euro, ongeveer 15% meer dan het jaar voordien. Dit had ongetwijfeld te maken met de jubileumeditie. De bus-aan-bus wordt in Muizen nog aangevuld door een omhaling in de kerk, door een bijdrage van de Sint-Lambertusschool. De rest komt van stortingen van Muizenaars in de loop van het jaar”, licht Walter Schroons, die zijn vader Frans opvolgde.

Hij en Danny Ronaldo (zoon van Johnny) verzorgen de coördinatie in de Albertusparochie, Inge Couttenier neemt deze in de Lambertusparochie op zich. “Wij vertalen de opbrengst voor de Muizenaars graag in mensen, die kunnen genezen worden door onze inspanningen. Dat zijn er reeds vele jaren meer dan 150. De actie wordt sterk gesteund door de Muizenaars. Ze is als het ware geadopteerd. Zeer concreet: van 1990 tot en met 2018 werd in Muizen al meer dan 162.700 euro opgehaald.”