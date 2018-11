Dakbrand tijdens verhuis naar nieuwe woning Els Dalemans

17 november 2018

Brandweer Rivierenland rukte zaterdagmiddag uit voor een dakbrand op de hoek van het Scheldeplein en de Demerstraat in Mechelen. Het vuur ontstond na werken aan een pas gerenoveerde woning. Niemand raakte gewond.

De eigenaars hadden het huis nog maar net gekocht -het verkoopbord prijkt nog in de voortuin- en waren de voorbije dagen gestart met het verhuizen van hun spullen. “Het huis was gerenoveerd toen wij het kochten, maar er was één klein probleem: een lek in de dakgoot moest nog aangepakt worden”, vertelt de eigenaar.

“Zaterdagochtend kwam een vriend mij helpen, en maakten met ons twee de dakgoot weer waterdicht met wat roofing. Op dat moment leek er niets aan de hand, we zijn daarom na de klus ook allebei weer vertrokken. In de namiddag kwamen mijn vrouw en dochtertje met vrienden naar het huis kijken, en toen zij binnen zaten verschenen er buiten plots hulpdiensten in de straat. Iedereen moest meteen het huis verlaten, zodat de brandweermannen hun bluswerken konden starten. Blijkbaar had één van de balken van het dak vuur gevat door de roofingwerken.”

“Het vuur was gelukkig snel onder controle, de brandweermannen hebben daarna ook het gat in het dak gedicht met een groot zeil. Op het eerste zicht is de schade in huis beperkt gebleven tot de zolderverdieping, maar we moeten afwachten voor hoeveel bijkomende schade het bluswater de komende dagen nog zal zorgen. Wij hadden ons deze verhuis wel anders voorgesteld. We moeten volgende week de sleutels van onze huurwoning afgeven. In plaats van nu dit huis in te richten, moeten we weer beginnen renoveren. Maar we zijn al enorm blij het om materiële schade gaat en niemand van ons gewond is geraakt.”