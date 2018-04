Curieus organiseert tweede Empty Shop 18 april 2018

02u25 0

Curieus Mechelen organiseert op 11, 12 en 13 mei een tweede editie van de Empty Shop. Het concept blijft hetzelfde: Mechelaars worden opgeroepen om kleding, schoenen en accessoires te doneren. Vervolgens zullen deze worden verkocht voor een goed doel, in dit geval het t'ASS, het tewerkstellingsproject voor jongeren met autisme van vzw De Krone in het Tivolipark. "De vzw heeft heel wat ideeën voor en rond de brasserie maar onvoldoende budget. Met de opbrengst van de Empty shop Mechelen kunnen we hen ondersteunen bij het opbouwen van een lounge terras van hout waar iedereen onder een lichtjeshemel kan genieten van het park en de omgeving", aldus Sofie Vereyken. De pop-up winkel komt opnieuw in De Groene Hond op de Korenmarkt. Nieuw is dat dit jaar ook kinderkleding welkom is. Kleding binnenbrengen kan in Les Tartes de Françoise, en t'ASS. (WVK)