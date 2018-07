Culinaire wandelingen ook open voor individuen 06 juli 2018

Diederik Beele, Katelijn Goegebeur, Sophie Vandeginste en Patrick De Greef organiseren deze zomer opnieuw hun Culinaire Wandelingen in Mechelen. Tijdens deze periode kunnen ook individuele of kleine gezelschappen zich inschrijven voor de geleide wandelingen, die leiden van gerecht naar gerecht. Onderweg krijgen ze boeiende verhalen en pittige anekdotes over gebouwen, straten en pleinen. Deelnemers kunnen kiezen tussen een tuinenwandeling, torenwandeling en waterwandeling. Deze wandelingen worden telkens op zaterdag georganiseerd en duren 5 uur. Ze omvatten steeds een volledige maaltijd met aangepaste dranken, all-in 70 euro per persoon. Info: www.culinairewandelingenmechelen.be. (WVK)