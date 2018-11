Cubaan schuldig aan winkeldiefstal TVDZM

06 november 2018

Maikel C.L., een 28-jarige Cubaan uit Antwerpen, heeft een celstraf van tien maanden effectief gekregen. De twintiger stond vorige maand voor de rechter omdat hij in de Inno een portefeuille van net geen vijftig euro had gestolen. De politie kon de man inrekenen nadat de winkeldetective hem op heterdaad had betrapt. De feiten werden staalhard betwist. De 28-jarige beweerde vergeten te zijn om de portefeuille terug te leggen nadat hij deze had ‘gepast’ in zijn broekzak. De rechter in Mechelen hield rekening met het strafblad van beklaagde. Zo werd de twintiger al vier keer veroordeeld voor verschillende feiten waaronder afpersing en slagen en verwondingen. Of de beklaagde in beroep gaat tegen het vonnis, was dinsdag nog niet bekend.