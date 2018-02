Crowdfunding mocht niet baten: hondje Pieterke overleden 10 februari 2018

Sandra Geurs, het baasje uit Muizen dat via een crowdfundingsactie geld inzamelde voor haar zieke hondje Pieterke, heeft het dier laten inslapen. Volgens de dame bleek uit een scan in een gespecialiseerde dierenkliniek in Utrecht dat het dier leed aan een reuzegroot gezwel en dat opereren onbegonnen werk was. "Pieter heeft echt geen kans eigenlijk, dus ik kan niet anders dan hem uit zijn lijden te verlossen", meldt ze op haar crowdfundingspagina. Ze zet de actie stop. De ingezamelde 1.370 euro gaat naar de gemaakte kosten. "De overschot gaat naar een andere dierenvriendin. Ik en Pieter zijn jullie allen heel dankbaar dat jullie ons die kans gaven. Ik vind het verschrikkelijk dat het uiteindelijk zo moet eindigen. Ik zal jullie steun nooit vergeten. Duizend maal dank voor alles." (WVK)