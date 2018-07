Crowdfunding helpt jongvolwassenen toekomstkeuzes te maken 26 juli 2018

Een Nederlands project is een crowdfundingsproject gestart om ook in Mechelen jongvolwassenen te helpen een authentieke studie- of toekomstkeuze te maken.





Breekjaar heeft in Nederland programma's lopen in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Na vijf jaar wil het uitbreiden naar alle uithoeken van het land én Mechelen. Bedoeling is in januari te starten met een halfjaarprogramma. Deelnemende jongeren zullen twee keer per week samenkomen voor workshops en activiteiten rond creativiteit, ondernemerschap, bewegen, zelfvertrouwen, reflectie, delen en verbinden, vrijwilligerswerk, keuzes leren maken en nog veel meer. "Tijdens dit jaar nemen deelnemers de tijd om te ontdekken wie ze zijn, wat ze graag doen en wat ze belangrijk vinden. Ze gaan aan de slag met zichzelf en leren slimme keuzes te maken voor de toekomst", zegt Elise Leclef. In samenwerking met de stad Mechelen werd een crowdfunding opgestart om Breekbaar mogelijk te maken. De opbrengst gaat naar het professionaliseren van de website de inrichting van een locatie en de aankoop van materiaal. Info: https://www.crowdfundingmechelen.be/#/projects/524. (WVK)