Criminaliteit was nooit zo laag in Dijlestad 19 april 2018

02u45 0

De Mechelse politie heeft woensdag een prima criminaliteitsrapport voorgelegd. Het aantal diefstalgerelateerde feiten was nog nooit zo laag als in 2017.





De politie registreerde vorig jaar 2.626 misdrijven gelinkt aan diefstal en afpersing. Dat is een daling van 8 procent ten opzichte van 2016, 14 procent minder dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. In 2015 was de criminaliteit nog licht gestegen. De daling is vooral toe te schrijven aan een vermindering van het aantal fietsdiefstallen (- 13 procent, nog 691 feiten), gauwdiefstallen (- 30 procent, 103) en inbraken in gebouwen (- 32 procent, 115). Kenden wel een toename: diefstallen uit voertuigen (+ 38 procent, 231), diefstallen met geweld (+ 17 procent, 95) en vooral bromfietsdiefstallen (+ 106 procent, 70). Voor dat laatste scoorde Mechelen zelfs nooit hoger. Een verklaring is er niet. "Ten opzichte van het begin van de bestuursperiode is het aantal misdrijven met 26 procent gedaald. De politie heeft goed gewerkt", concludeert burgemeester Bart Somers (Open Vld). Hij wees er ook op dat verschillende daders tegen de lamp liepen. De helft van de zestien gewapende overvallen werd opgehelderd, de helft van het aantal handtasdieven gevat. "Als je in Mechelen iets doet, kom je er niet mee weg." (WVK)