Cowgirls palmen jarige dagverzorgingscentra in

19 mei 2018

Medewerkers van de Mechelse dagverzorgingscentra zetten gisteren als volleerde cowboys en -girls hun beste linedancebeentje voor. Aanleiding voor het feestje was de respectievelijk 20ste en 15de verjaardag van het Hof van Egmont en Hanswijk. De centra vangen dagelijks 28 personen op en ontlasten zo mantelzorgers van hun zware taak. De gebruikers vinden er sociaal contact, een zinvolle dagbesteding en een lekkere maaltijd. "Zo lang mogelijk thuis wonen, is iets waar iedereen naar streeft, maar dit kan alleen maar lukken als er voldoende voorzieningen zijn die ondersteuning bieden", aldus voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland Koen Anciaux (Open Vld). In het najaar volgt een uitgebreider feest voor iedereen die de afgelopen jaren mee bouwde aan het succes. (WVK)