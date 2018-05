Coup Foodbar opent de deuren 03 mei 2018

02u32 0

De Leuvense vestigingen van Coup Soupbar hebben er woensdag een Mechels broertje bijgekregen: Coup Foodbar. Het eethuis opende de deuren in de Borzestraat, op de plaats van het vroegere Tapa Negra. Soep is de specialiteit van het huis, maar bezoekers kunnen ook een salade of een luxe-boterham krijgen. "Mechelen is de meest upcoming stad", verklaart medezaakvoerder Tom Hendrix de keuze voor de Maneblussers. Gerant Bart Van Britsom doorzwom al wel wat watertjes. Hij volgde een opleiding tot sommelier, was gerant in een foodbar in Antwerpen en werkte op een cruiseschip. "Wat mij hier opvalt ten opzichte van Leuven is hoe vriendelijk de Mechelaars zijn." Coup Foodbar is van maandag tot zaterdag geopend en biedt binnenkort ook ontbijt en brunches aan. Het menu wijzigt wekelijks. (WVK)