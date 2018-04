Costa Malina start seizoen op Cultuurplein 27 april 2018

Laura Cornette en Mark Mestdagh organiseren op maandag 30 april de eerste Costa Malina van deze zomer. De locatie is het Cultuurplein. Bezoekers mogen zich verwachten aan leuke muziek, lekkere fingerfood en een uitgebreid aanbod van fijne drankjes. Kinderen kunnen meewerken aan een kunstwerk, dansers kunnen deelnemen aan initiaties. "Costa Malina is een totaalbeleving voor jong en oud", zeggen ze.





Het feestje start om 17 uur. De opbrengst laten ze terugvloeien naar de buurt in de vorm van straatbarbecues, filmavonden en straatanimatie. Op 26 mei zakt Costa Malina af naar Heffen. 22 juni is Hombeek aan de beurt. (WVK)