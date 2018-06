Congrescentrum Lamot op recordkoers 27 juni 2018

Congrescentrum Lamot in Mechelen zit opnieuw op recordkoers. Met 10 procent meer verhuurde zalen en auditoria scoort het beter dan de eerste jaarhelft van 2016, wat hét topjaar was. Het blijft zo de motor van het congrestoerisme in Mechelen, dat in de lift zit. "In 2017 konden we weer een stijging van 9,5% optekenen ten opzichte van vorig jaar en klopten af op 2.019 aanvragen. Deze aanvragen komen hoofdzakelijk uit België (91%) en voor een klein deeltje uit het buitenland (9%), vooral uit Nederland", zegt schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen). (WVK)