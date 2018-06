Commissie beslist over inboedel Sint-Albertuskerk 02 juni 2018

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur heeft een steppenplan uitgewerkt voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van het religieus erfgoed. Dat zal voor het eerst aan de praktijk getoetst worden in de Sint-Albertuskerk in Muizen, die als pilootproject werd geselecteerd. De kerk wordt immers omgevormd tot buurtcentrum, vraag is wat met de inboedel moet gebeuren. Om die vraag te beantwoorden, werd samen met de provincie Antwerpen, een vertegenwoordiging van de buurt en enkele specialisten een commissie opgericht. Deze zal bepalen welke voorwerken voor bewaring in aanmerking komen. (WVK)