COLOMAplus wint Joico School Contest 16 mei 2018

Leerlingen van het zevende jaar Haarstilist van het Mechelse COLOMAplus zijn in de prijzen gevallen tijdens het JOICO School Contest. Dat in drie categorieën waaraan ze als team met een andere school deelnamen. Ploegen met Chymaine Serneels, Lies Resseler, Anneleen Adikti en Machchima Tongpreecha behaalden een eerste plaats in de categorieën 'lekker lang' en 'opsteken chignon', Icho Pamela, Yoni Mier en Morgane Franceus bereikten de 3de prijs in de categorie 'creatief met kleur'. Als kers op de taart werden Anneleen Adikti en Machchima Tongpreecha ook uitgeroepen als 'Winner Over All' met hun team.





(WVK)