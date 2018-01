COLOMAplus opent nieuwbouw met massage voor minister 02u57 0 Marc Aerts Hilde Crevits geniet van een handmassage. Mechelen De middelbare school COLOMAplus heeft gisteravond een imposante vernieuwingsproject feestelijk ingehuldigd. Ter gelegenheid van de opening trakteerden de leerlingen Esthetische Verzorging Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op een handmassage.

De school op de Tervuursesteenweg kreeg de afgelopen twee jaar een grondige opknapbeurt. Sinds april 2015 is er afgebroken, verbouwd en nieuw gebouwd, goed voor een vernieuwbouw van schoolgebouwen van bijna 4.000 vierkante meter.





Marc Aerts De onderwijsminister verkent het kapsalon van de afdeling Haarzorg.

Hoognodig

In een eerste fase kwam er een nieuwbouw voor de opleidingen Haarzorg en Schoonheidsverzorging, de feestzaal uit 1924 werd gerenoveerd tot refter en studiezaal. Tijdens fase twee is een ander gebouw afgebroken: op deze plaats kwamen administratieve ruimtes en een grote turnzaal met een magnifiek uitzicht op de eerste verdieping. Kostprijs: 8,5 miljoen euro, waarvan 6,1 betaald door de Vlaamse overheid. Hoognodig, zegt Rita Dunon, voorzitster van het schoolbestuur. "Door de staat van de gebouwen werd het moeilijk om het leerplan te realiseren voor Haarzorg."





Dankzij de nieuwbouw kunnen ook de containerklassen weg. "Elke opleiding huist nu in zijn eigen blok. In de toekomst willen we het domein nog meer laten schitteren." Dunon dankte de minister voor de inhaalbeweging die ze realiseert om het schoolpatrimonium te vernieuwen en uit te breiden. "U bent goed bezig."





De minister, en met haar Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, kreeg een handmassage als dank. "Ik vind het geweldig als mensen aan mij prutsen", lachte de minister.





TSO aantrekkelijker

Volgens de excellentie is een goede infrastructuur nodig om het TSO aantrekkelijker te maken. "De investering is belangrijk voor het personeel en de leerlingen, maar ook voor de buurt. De mensen uit de buurt kunnen niet alleen naar de bakker of het restaurant, maar ze kunnen nu ook genieten van het nieuwe kap- en schoonheidssalon." (WVK)