COLOMAplus-leerling Zoë behaalt zilver in patisseriewedstrijd Wannes Vansina

22 november 2018

COLOMAplus-leerling Zoë Michaux heeft zilver behaald op de prestigieuze AEHT-wedstrijd in Leeuwarden. Scholieren uit Europese middelbare hotel- en toerismeopleidingen namen het er tegen elkaar op. In de categorie ‘patisserie’ behaalde Zoë de tweede plaats van in totaal 18 teams. De jury prees vooral de mooie presentatie op het bord én de verrassende smaakverhoudingen. Zoë werkte samen met een Ierse student aan wie ze door middel van loting gekoppeld was. De opdracht: een dessert maken met appels. “We brachten onze eigen ideeën samen en deze bleken erg complementair in elkaars culinaire talenten te zijn”, aldus Zoë. “We leerden compromissen sluiten om zo tot het beste resultaat te komen.” De samenwerking resulteerde in een heerlijk bordje cremeux van Calvados, met een torentje appelmousse op een Iers honingkrokantje, omringd door een getemperd chocoladebandje en een krans van pistache- en pijnboompitjes. De leerlingen van het 7de jaar Bakkerij spreekt van een onvergetelijke ervaring. Zoë werd voor deze wedstrijd klaargestoomd door Paul Colijs en Geert Vrancken van COLOMAplus. “We zijn enorm trots op Zoë, zij heeft enorm veel bijgeleerd en heeft al haar talent en kunnen getoond op deze wedstrijd’. We gaan nog van haar horen!”