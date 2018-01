Cocaïnedealer onderschept 19 januari 2018

De politiezone Buggenhout-Lebbeke heeft afgelopen weekend een drugdealer onderschept tijdens een alcoholcontrole. Iets voor middernacht, op zaterdag 13 januari, hield de politie een voertuig staande in de Kasteelstraat in Buggenhout. In het voertuig trof de politie een kleine hoeveelheid cannabis aan, cocaïne en een grote hoeveelheid geld. Uit onderzoek bleek dat de betrokkene handelde in cocaïne. Het gaat om een 22-jarige man uit Mechelen. Het parket van Dendermonde heeft de man voorgeleid. De onderzoeksrechter besliste hem aan te houden. Het onderzoek gaat intussen voort. (KBD)