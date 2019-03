Cocaïnebende die hotels gebruikte als uitvalsbasis riskeert samen tot meer dan 35 jaar cel Tim Van der Zeypen

14 maart 2019

14u50 0 Mechelen Het openbaar ministerie vorderde vanochtend een celstraf van vier jaar effectief voor de leider van een 19-koppige cocaïnebende. De bende gebruikte hotels in Schaarbeek en Brussel om dealers te bevoorraden. Die kregen van de bende zelfs een huurauto ter beschikking. Ze hadden naar verluidt meer dan honderd afnemers in verschillende Vlaamse provincies. Een van hen handelde zelfs vanuit de gevangenis terwijl die was opgesloten voor een schietincident in Mechelen. De bende hangt een totale celstraf van 35,5 jaar en geldboetes van 26.100 euro boven het hoofd.

De bal ging aan het rollen eind 2017. Via een ander gerechtelijk onderzoek kwamen verschillende namen en telefoonnummers naar boven. Het merendeel was voor het gerecht zelfs niet onbekend. Opmerkelijk was dat de naam van Abdelaziz E.K. opdook. De jongeman zat op dat in de gevangenis nadat hij werd veroordeeld voor een schietincident in Mechelen-Nekkerspoel. Hij zou vanuit zijn cel enkele dealers aansturen.

Via andere taps kwamen ook nog twee hotels in beeld uit het Brusselse. Van daaruit zouden de leiders hun dealers bevoorraden. Om onder de radar te blijven, kregen die dealers huurwagens ter beschikking. Hiervoor werkte de bende samen met een Mechelse autoverhuurbedrijf dat zeven voertuigen ter beschikking stelde. Naast het bedrijf stond ook diens zaakvoerder, Hakim M. (34), vandaag voor de rechter. De dertiger riskeert een jaar cel.

Huis ter beschikking

De politie voerde verschillende observaties uit aan de Brusselse hotels. Bij de huiszoekingen die volgden werden aanzienlijke hoeveelheden cocaïne gevonden, net zoals aanzienlijke geldsommen en zelfs een replica van een vuurwapen. Uit verder onderzoek bleek dat de bende al actief zou zijn sinds 2014. Er werd verder ook nog gebruik gemaakt van safehouses en zelfs de woning van Mario P. (46), een van de afnemers van de bende.

“Hij kende enkele dealers al zo’n tien jaar. In zijn woning werden andere afnemers ontvangen en werd er cocaïne verhandeld. De man liet dit toe in ruil voor gratis cocaïne of de drugs aan halve prijs”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. Ook deze man stond vandaag terecht voor deelname aan de bende. De veertiger riskeert naast een celstraf van een jaar ook nog een geldboete van 8.000 euro.

Tot dertig maanden cel

Tot slot liet hoofdbeklaagde Saïd A. verstek gaan. Hij zou de bende samen met zijn broer Karim A. (28) hebben geleid. De twee riskeren celstraffen van vier en drie jaar effectief alsook geldboetes van 16.000 euro. De raadsman van de 28-jarige vond dat het parket te kort door de bocht ging. “Mij cliënt is inderdaad geen heilig boontje maar heeft zijn straffen hiervoor uitgezeten”, zei zijn raadsman John Maes. “Het is niet dat zijn broer in dit dossier werd genoemd, ook mijn cliënt betrokken is? Hij wordt hier als leider bezien maar werd maar een keer gezien aan dat hotel. Iets wat hij ook niet ontkende bij zijn verhoren. Maar om hem dan ineens leider te noemen, vind ik een brug te ver.”

Andere leden van de bende riskeren celstraffen van een drie maanden met uitstel voor cocaïnebezit tot dertig maanden effectief voor deelname aan de bende. Vandaag namen slechts enkele advocaten het woord. De zitting wordt volgende week verder gezet.