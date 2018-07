Co-working space The Crescent opent deuren 18 juli 2018

02u25 0 Mechelen Leasinvest Real Estate heeft in de Motstraat The Crescent geopend, een businesscenter met verschillende kantoren én gratis co-working space.

The Crescent is terug te vinden in het gebouw waar ook Wolters Kluwer huurt. Leasinvest richtte het op nadat de uitgeverij recent besliste dat het ten gevolge van het nieuwe werken met minder kantoorruimte verder kon. Intussen nam een tiental huurders de vrijgekomen ruimte weer in, maar daarnaast realiseerde Leasinvest dus ook een ruime en moderne co-workingspace The Crescent, met naast een restaurant verschillende soorten werkplekken voor tot 300 personen. "We stellen de ruimte gratis en vrij ter beschikking. Iedereen kan hier tijdens de openingsuren van 8.30 tot 17.30 uur komen zitten en werken, mensen ontmoeten, een koffie komen drinken", legt asset manager Anouck Peeters uit.





Het gebruik van een van de vele vergaderzalen - voor kleine groepen tot zelfs 130 personen - is wel betalend. Wie een abonnement neemt (225 euro per maand), krijgt in ruil onder meer korting voor de catering en kan de zalen gratis (tot 16 uur per maand) gebruiken. The Crescent staat verder ook ten dienste van de bedrijven die in het gebouw gevestigd zijn. "In sectoren als de IT, waar een 'war on talent' heerst, moet je meer bieden dan louter kantoorruimte." The Crescent omvat ook een business center met individuele gemeubelde kantoortjes voor een zeven bedrijfjes van twee tot tien personen. "We verhuren deze vanaf 875 euro per maand, maar dan is ook je totale kost om operationeel te zijn gedekt." Info: www.thecrescent.eu.





(WVK)