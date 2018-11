Co-housingproject voor tienermoeders van start Wannes Vansina

22 november 2018

16u00 0 Mechelen Vandaag is in de Capusteenstraat in Mechelen officieel een co-housingproject voor tienermoeders uit de jeugdzorg van start gegaan. Vanaf 1 december kunnen de eerste twee mama’s hun intrek nemen.

Het Sociaal Huis stelt het appartement boven kinderopvang 38 Volt ter beschikking voor het project, de vzw Emmaus maakte het technisch in orde en zorgde voor meubels. De woning zal plaats bieden aan twee tienermoeders met een jeugdzorgverleden. De mama’s en hun baby’s zullen intensief worden begeleid door het Sociaal Huis, CKG Jeugdzorg Emmaüs (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) en 38 Volt gedurende maximum anderhalf jaar. Het Sociaal Huis vraagt sociale huurinkomsten aan de tienermama’s. De uiteindelijke bedoeling is dat zij verantwoordelijkheid leren nemen en zelfstandiger worden. “Mechelen blijft een voorbeeld in Vlaanderen inzake de ondersteuning van jongvolwassenen die opgegroeid zijn in jeugdzorgvoorzieningen. Dit dankzij zowel onze inhoudelijke acties als participatie van de doelgroep. Projecten als deze zijn heel belangrijk om hun klaar te stomen voor de maatschappij”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis (Open Vld). Eerder werd een gelijkaardige werking opgestart voor jongeren uit de jeugdzorg in de Augustijnenstraat.