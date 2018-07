Co-housingproject voor tienermama's uit jeugdzorg 11 juli 2018

02u38 0 Mechelen Sociaal Huis Mechelen gaat een appartement ter beschikking stellen voor de opvang van twee alleenstaande tienermama's uit de bijzondere jeugdzorg.

Het appartement boven kinderopvang 38 Volt in de Caputsteenstraat moet vanaf oktober dienstdoen als co-housingsproject voor twee alleenstaande tienermama's en hun kindjes. Vzw Emmaüs is momenteel bezig met de inrichting. Het gaat om een vervolg op het co-housingproject dat vorig jaar werd gerealiseerd in de Augustijnenstraat voor jongeren in begeleid zelfstandig wonen. Staan in voor de begeleiding: het Sociaal Huis, CKG Jeugdzorg Emmaüs en 38 Volt (dat naast flexibele kinderopvang ouders ook professionele begeleiding biedt richting werk, opleiding of vrijwilligerswerk). "De doelgroep is niet bijzonder groot: we krijgen jaarlijks twee à vier vragen in het arrondissement", zegt Louis Janssens, algemeen directeur van Jeugdzorg Emmaüs Mechelen. "Tienermoeders worden vaak opgenomen in Centra voor Integrale Gezinszorg, maar die zijn er niet in de regio. Op het moment dat ze bij ons terechtkomen, verblijven de kindjes ook al vaak niet meer bij de mama's. We zijn dan ook blij dit mooie project te kunnen realiseren om aan dergelijke problematische situaties te verhelpen."