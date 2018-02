Clubs richten samen Tennis Mechelen op 14 februari 2018

02u39 0 Mechelen De Mechelse tennisclubs KMTHC en TC Wingfield starten in april een gezamenlijke school: Tennis Mechelen. "Waarom elkaar beconcurreren? Hoe beter de andere clubs het doen, hoe beter voor de eigen club."

Voor TC Wingfield verandert niet zo heel veel. Met 550 leden zit de club aan haar limieten en infrastructurele uitbreiding is niet mogelijk. "We staan in de top 5 wat betreft het aantal deelnemers aan tornooien in de provincie", zegt Michael Van den Broeck. Dan heeft KMTHC het moeilijker. De club nabij de Put van Hombeek verloor zowat een kwart van zijn tennissende leden tot nog een goede 200. Er zijn wel veel lesnemers, maar die blijken niet de stap te zetten naar lidmaatschap of deelname aan tornooien. Vandaar dat Van den Broeck de nieuwe voorzitter van de tennisafdeling van KMTHC Kevin Goyvaerts een samenwerking voorstelde. Die nam dat in dank aan. "Onze tennislessen waren gefocust op het plezier, minder op het kwalitatieve. TC Wingfield zal zorgen voor een kwaliteitsinjectie, waardoor we op termijn kunnen groeien. Er is ruimte voor bijkomende buitenvelden, op de huidige gravelterreinen zou een overdekt veld kunnen komen", blikt Goyvaerts vooruit. Beide tennisclubs behouden hun eigenheid, maar er komt wel een koepel 'Tennis Mechelen' die het lesgebeuren in beide clubs zal omvatten. (WVK)