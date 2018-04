Circolito neemt afscheid van Klein Begijnhof POPULAIRE CIRCUSSCHOOL VERHUIST NAAR DOUANEPLEIN WANNES VANSINA

11 april 2018

02u53 0 Mechelen Leden van circusatelier Circolito hebben dinsdagavond afscheid genomen van onder meer hun kapel in het Klein Begijnhof. Vanaf maandag zullen de hun huzarenstukjes uitvoeren in de verbouwde loods Den Hangar.

Circolito nam gisteravond afscheid van de vertrouwde gebouwen tijdens 'De laatste maal circus in het Klein Begijnhof', een extra lang vrij oefenmoment. Nog één keer konden de leden jongleren in de kapel, nog één keer genieten van de tumblingmat-met-zweetvoetjes-geur, nog één keer vragen stellen over de deur-naar-nergens. Vooral voor de wat oudere circusartiesten was het toch even slikken. Zij zeggen het Klein Begijnhof, vijftien jaar lang het thuis van Circolito, te zullen missen. Coördinator Lieven Leemans maakt zich geen zorgen. "Eens ze de mogelijkheden van onze nieuwe locatie hebben gezien, zal dat snel vergeten zijn. De blijdschap zal groter zijn dan het verdriet. Het zal hier misschien ietsje minder gezellig zijn, maar wel veel ruimer. We hebben er drie zalen in plaats van twee en die zijn ook nog eens een stuk groter. We zullen dus meer trapezes en doeken kunnen hangen en meer masten kunnen plaatsen. De trampolines hebben we ingewerkt in de grond en leden moeten niet meer naar buiten om naar het toilet te gaan", lacht hij.





Onveiligheidsgevoel

Leemans hoopt wel dat het onveiligheidsgevoel in de hoofden van sommigen niet zal afschrikken. "We hopen ook dat onze leden met de fiets zullen blijven komen en niet massaal voor de auto kiezen." Circolito moest overigens wel wat geduld oefenen. "Lang geleden werd gezegd dat we al in september zouden kunnen verhuizen. Dat werd dan kerstvakantie, dan maart en momenteel is de aannemer nog bezig, terwijl wij zelf ook aan de inrichting begonnen zijn. Riolering - en dus stromend water - hebben we pas eind april, internet nog later. Maar het was belangrijk nu al te verhuizen zodat we een en ander kunnen uittesten alvorens een uurrooster voor volgend werkjaar op te stellen." Schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld) is blij met de verhuis van Circolito. "De enige mogelijkheid om iets te doen aan het capaciteitsprobleem waarmee de vereniging kampt, was structureel. Circolito brengt ook leven op onze jongerenzone Transit M."





De heraanleg van de buitenzone van Transit M moet tegen 1 juli klaar zijn, in september neemt de tweede gebruiker van Den Hangar - een bouldervereniging (muurklimmen) met cafetaria - zijn intrek. De oude gebouwen van Circolito wacht een toekomst als kinderopvang. "Een architect bekijkt hoe we de stedelijke kinderkribbe kunnen uitbreiden met een 25-tal plaatsen," aldus Koen Anciaux (Open Vd), voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.