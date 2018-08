Chrostin debuteert op 19 september 29 augustus 2018

Vanaf 19 september ligt 'Sommige meisjes houden niet van roze' in de boekhandel, de Nederlandstalige versie van 'The ultimate survival guide to being a girl'. Dat debuut van de Mechelse Christina De Witte (22) kwam deze zomer uit in de Verenigde Staten nadat haar personage Chrostin werd opgepikt door Bored Panda en zelfs Ashton Kutcher fan bleek. Het boek behandelt de klassieke onderwerpen die opgroeiende meisjes bezighouden. In het boek worden weetjes, lijstjes en algemene tips voor opgroeiende jonge vrouwen afgewisseld met hilarische comics en persoonlijke anekdotes uit de jeugd van Christina. Al gaat het verder dan dat: ook onderwerpen als smartphoneverslaving, verstandig omgaan met internet en diversiteit komen aan bod. 'Sommige meisjes houden niet van roze' verschijnt bij Van Halewyck en kost 19,99 euro. Het boek komt ook uit in het Pools, Hebreeuws, Tsjechisch en Italiaans.