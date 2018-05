Christus huisvest nieuwe generatie ooievaars 25 mei 2018

Onze-Lieve-Heer op de begraafplaats in Muizen krijgt het nog wat meer te verduren. Het koppel ooievaars dat in zijn nestkroon broedde, zag recent enkele kuikens uit het ei kruipen. Volgens buurtbewoner René Van Craen zijn de jongen met zijn drieën. "Ze hadden er vier, maar eentje is gestorven. Moeder heeft het opzij gelegd en vader is ermee weggevlogen. Ik kijk er elke dag naar. Het is de moeite om te zien", lacht hij. Het nest heeft dan ook veel bekijks. In principe is het broedsucces op het kruis eenmalig. De stad wil het nest na het uitvliegen van de jongen verwijderen omdat de uitwerpselen het grafmonument beschadigen.





(WVK)