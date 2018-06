Chris Backx stapt over naar Open Vld 14 juni 2018

Voorzitter van de Mechelse gemeenteraad en tot voor kort schepen van Openbare Werken Christiaan Backx stapt over van de N-VA naar de Open Vld. De politicus stelt in een open brief aan de Mechelaar teleurgesteld te zijn in de N-VA. "In plaats van eensgezind bleek die partij diep verdeeld. Men maakt er permanent ruzie en de ene na de andere persoon haakt af. Het ontbreekt haar aan kwaliteit, visie en ernst. Maar ook het ranzige en populistisch randje van de N-VA begon mij meer en meer te storen. De manier waarop men nu oppositie begint te voeren tegen het eigen beleid is voor mij de druppel die de emmer doet overlopen. Ze moeten de Mechelse successen aanvallen, in plaats van verdedigen. Ik ben bovenal een fiere Maneblusser en wil daar niet aan meedoen." Het boterde al langer niet meer tussen Backx en zijn partij. Zo zette hij niet graag eens stap terug voor de terugkeer voor Bart De Nijn, die overigens ook niet meer zal opkomen voor N-VA.





Ook hij is het niet eens met de negatieve campagne. (WVK)