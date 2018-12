Chocolatier schenkt Dijlestad nieuw streekproduct: Mechelse mellowcakes Wannes Vansina

17 december 2018

14u33 0

Dankzij chocolatier Pieter Vaes (32) van The Cacao Project is Mechelen een streekproduct rijker. Hij maakte Mechelse Maantjes in mellowcakevorm.

Het idee om de Mechelse mellowcakes te maken ontstond nadat hij in zijn winkel in de Bruul meermaals de vraag kreeg of hij geen Mechelse Maantjes had, een bestaand streekproduct. “Ik vond de standaard Mechelse Maantjes vrij simpel en wilde iets meer ingewikkeld, omdat Mechelen ook ingewikkeld ineen zit. Vandaar dat ik mijn eigen maantjes heb gemaakt: een mellowcake met fondant chocolade gevuld met vanilleschuim, een kaneelkoekje en een gelei van bosbes en Boscoli, het fruitbier van Het Anker.” De mellowcakes zijn er nog maar sinds dit weekend, maar Vaes kan de vraag moeilijk bijhouden. Een doosje met vier stuks kost 7,80 euro.

Het blijft er overigens niet bij. Tegen volgend jaar werkt hij aan “nog iets leuker en luxueuzer”, maar meer kan hij daar voorlopig niet over kwijt. The Cacao Project bestaat twee jaar en een maand en werd onlangs nog opgenomen in de Gault&Millau 2019 over chocolatiers, een belangrijke erkenning. Vaes is op zoek naar een groter atelier om daar ook workshops te kunnen organiseren.