Chocolatier opent eetzaak: “De passie voor chocolade heb ik van Gauthier” Wannes Vansina

06 december 2018

11u44 4 Mechelen Hombeek is een heerlijk adresje rijker. Mario De Vos (43) en zijn vrouw Kim De Boelpaep (38) openden afgelopen weekend in de Bankstraat 13 De Vos, een chocoladezaak, bakker én eetgelegenheid in een. Mario is al sinds zijn 14 in de ban van chocolade. “Ik ging in de leer bij Gauthier. Zijn passie werd mijn passie.”

Het echtpaar opende in 2011 al eens een piepklein pannenkoekenhuisje aan hun woonst iets verderop in de Bankstraat. Het sloot opnieuw de deuren ten gevolge van de grote wegeniswerken in het dorp, al bleef Mario De Vos wel chocolade maken voor bedrijven. Twee jaar terug ging het winkeltje opnieuw open met nog louter chocolade. De bruine of witte lekkernij blijft immers de grote passie van De Vos. Intussen heeft Mario dertig jaar ervaring. “Ik ben als 14-jarige met een leercontract begonnen bij de bekende Mechelse chocolatier Gauthier. Het was van moeten. Ik kom uit een gescheiden gezin. Ik moest de kost verdienen. Met Sinterklaas werkte ik al vijftig uur per week. Gauthier is zowat mijn tweede thuis geworden. Het heeft mij gemaakt tot wat ik geworden ben.” Nochtans wilde hij als jongeling eigenlijk garagist worden. “’En met ‘voal poete’ thuis komen zeker’”, zei mama. ‘Doe maar chocolade.’ Ik had nog nooit van het beroep van chocolatier gehoord, maar spijt heb ik nooit gehad.”

Zijn leermeester Edouard Gauthier is intussen tachtig, maar hij maakt in zijn atelier nog altijd pralines. “Ik begrijp dat. Het is zijn levenswerk. Op passie staat geen pensioenleeftijd. Het is ook mijn passie.” Net als Gauthier houdt hij vast aan het traditionele ambacht. Hij koopt niks in, lekkernijen als ganache, karamel, botercrème of marsepein bereidt hij zelf. “Ons land is bekend voor zijn traditionele pralines, een traditie die ik wil respecteren.” Afgelopen weekend openden Mario en Kim De Vos in het vroegere Jacaranda, een bloemenwinkel die achttien jaar bestond. Daarvoor was er de bekende fietsenzaak Verschueren gevestigd. Het pand werd grondig vernieuwd, sanitair en een keuken aangebouwd. Het meeste deed het echtpaar zelf.

Kim is gastvrouw. Ze werkte tot voor kort Axalta, het bedrijf dat in 2020 in Mechelen-Zuid ophoudt te bestaan. 270 mensen verliezen hun baan. “Vandaar deze nieuwe uitdaging.” Bezoekers kunnen bij De Vos niet alleen terecht voor chocolade, maar ook brood, patisserie en ijskreem. Op die middag serveert de zaak ook lunch: een spaghetti, lasagne, een croque of een slaatje. “We hebben heel goed geluisterd naar wat de Hombekenaar wil en hebben ons daarop afgestemd”, zegt Mario. “We hoorden van hen en van fietsers dat ze een plek misten om een ijsje te gaan eten en dat er nood was aan een tweede bakker. De werknemers van Mechelen-Zuid bieden we een alternatief om te gaan lunchen.”

Het brood komt trouwens van Savarin, de bekende Mechelse warme bakker die twee jaar geleden werd overgenomen door Bram Van de Voorde en Jessica Vandevorst. “Bram zijn visie en de mijne komen overeen. Wat ik met mijn chocolade doe, doet hij met zijn patisserie.” De Vos is nog ‘work in progress’. Achteraan in de tuin komt tegen de zomer een groot terras. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het koppel liet zelfs een logo ontwerpen: een gestileerde vos waarin je ook een diamant kan herkennen. “We willen een kwaliteitsmerk worden.”

https://devos-hombeek.be/.