Chef Tut opent eetcafé in Den IJzer 13 juni 2018

02u50 0

Het bekende volkscafé Den IJzer op de Grote Markt van Mechelen maakt vanaf morgen woensdag plaats voor Chef Tut, een jong eetcafé met een jonge uitbaatster Johanna Surkyn (28).





Wie de zaak binnenstapt, komt meteen oog in oog te staan met 'Chef Tut' op de achterwand. Ze blijkt verrassend veel weg te hebben van goedlachse zaakvoerder Johanna, al zou dat toeval zijn. Hoewel... "'Chef Tut?', suggereerde mijn vennoot, een Mechels woordenboek in de hand. 'Ja', antwoordde ik, bezig met mijn tablet. Hij stelde eigenlijk een naam voor, maar ik voelde mij dus aangesproken", lacht ze. "Mijn mama zei dat ook altijd als ik mijn zussen aan het commanderen was. Ik kreeg het warm en wist: dit is het. De mensen die mij kennen zeggen nu: 'Het had niks anders kunnen zijn'." Ze heeft er drie weken opfrissingswerken opzitten. Op de toog en de vloer na bleef niets hetzelfde. Chef Tut oogt veel frisser en lichter dan Den IJzer.





Naast een drankje kan je van Chef Tut ook een lichte lunch krijgen. Johanna wil elke maand drie andere hapjes en tapas (in samenwerking met bistro Louis op de Vijfhoek) aanbieden. Opvallend: ze is eigenlijk kinderverzorgster van opleiding, maar ze werkte voorheen in de Stadsfeestzaal in Antwerpen.





Chef Tut is in de zomer elke dag geopend. Meer info op de Facebook- en Instagrampagina. (WVK)