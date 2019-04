Chauffeur opgepakt met 145 gram cannabis in auto TVDZM

02 april 2019

In Mechelen heeft de politie een chauffeur opgepakt. De man werd opgepakt bij een gerechtelijke controle-actie van de politie. “Bij de chauffeur werd er maar liefst 145 gram cannabis aangetroffen”, legt de politiewoordvoerder van Mechelen-Willebroek uit. “Hij was ook in het bezit van een geldsom van 1.120 euro cash.” De chauffeur kon naar verluidt geen uitleg geven vanwaar de geldsom en de drugs afkomstig was. Hij werd ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Er werd een onderzoek opgestart. “De drugs, het geld en het voertuig van de chauffeur werd in beslag genomen”, besluit de politie.