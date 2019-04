Chauffeur komt rijbewijs ophalen maar blaast opnieuw positief Tim Van der Zeypen

01 april 2019

14u00 0 Mechelen Een chauffeur is dit weekend tot twee keer toe betrapt op dronken rijden. De eerste keer bij een alcoholcontrole, de tweede keer kwam hij zijn rijbewijs ophalen op het politiekantoor in Mechelen. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor zes uur. Bij de alcoholcontroles liepen in totaal vijftig personen tegen de lamp.

De chauffeur werd voor het eerst opgemerkt bij een van de verschillende alcoholcontroles in Mechelen en Willebroek afgelopen weekend. “Bij de eerste controle werd zijn rijbewijs ingetrokken voor zes uur”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Toen de man op het politiekantoor zijn rijbewijs kwam oppikken moest hij opnieuw een ademtest afleggen. De man blies opnieuw positief. Deze keer had hij zelfs meer alcohol in zijn bloed dan bij de eerste controle.”

Het rijbewijs werd opnieuw ingetrokken voor zes uur. Onder meer omdat de man zelf had gereden met zijn auto naar het politiekantoor. “Die had hij tot slot ook nog verkeerd geparkeerd op de parking aan het politiekantoor”, luidt het nog bij de politiewoordvoerder. “Hij had zijn wagen achtergelaten op een plaats die voorzien is voor politievoertuigen.” De man kreeg een extra proces-verbaal.

Tien rijbewijzen

Naast deze bestuurder moesten nog veertien anderen hun rijbewijs voor zes uur achterlaten bij de politie. 25 chauffeurs verloren hun rijbewijs voor drie uur, tien chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. “Vier chauffeurs waren onder invloed van drugs, een iemand testte naast 0,5 promille in zijn bloed ook nog positief op cocaïne en cannabis”, gaat Van de Sande verder. Een van de deze chauffeurs was niet aan haar proefstuk toe. Zij had 1,6 promille alcohol in haar bloed. In september 2018 liep ze ook al tegen de lamp. Ze had toen 2,1 promille alcohol in het bloed.

Auto in beslag

De politie nam ook nog een auto in beslag. De chauffeur had bij de alcoholcontrole 1,7 promille in zijn bloed. “Alleen stapte hij na de controle opnieuw in zijn auto en reed hij verder. We konden hem snel tegenhouden”, vertelt de politiewoordvoerder nog. “Hij moest opnieuw een ademtest ondergaan. Deze was opnieuw positief. Hij kreeg een tweede proces-verbaal. Deze keer voor het rijden zonder rijbewijs.” De politie besloot om het voertuig te takelen en gedurende de vijftien dagen rijverbod in beslag te nemen.

In totaal moesten dit weekend 1.071 autobestuurders een ademtest afleggen.