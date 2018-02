Chauffeur betaalt politie ter plekke 1.655 euro 22 februari 2018

02u46 22 Mechelen Een trucker heeft aan de politie ter plekke een geldboete moeten betalen van 1.655 euro. De trucker, die opgemerkt is in de buurt van de brug in Tisselt, vervoerde een dieplader met graafmachine en was met verscheidene regels niet in orde.

"De chauffeur en zijn voertuig zijn aan de kant gezet omdat hij tal van inbreuken beging", vertelt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. "Hij volgde de opgelegde weg niet. Er was bovendien geen begeleidend voertuig aanwezig."



Naar verluidt was de vrachtwagen niet uitgeschoven tot de maximumbreedte van de graafmachine was breder dan de dieplader. "Tot slot bleek de chauffeur de vergunning waarmee hij met uitzonderlijk vervoer mocht rijden niet bij zich te hebben." De politie liet de vrachtwagen pas vertrekken nadat die in overeenstemming was gebracht met de regelgeving.





Nog overtreders

De vrachtwagen met dieplader is gecontroleerd in het kader van een controle-actie op zwaar vervoer. In totaal zijn zeven vrachtwagens aan de kant gezet. Drie truckers pleegden inbreuken op de rij- en rusttijden, een vrachtwagen was een meter langer dan wettelijk toegelaten. Deze truckers kregen naast een boete ook een proces-verbaal. (TVDZM)