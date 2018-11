CG stelt wereldprimeur op zeven trailers voor Wannes Vansina

05 november 2018

19u01 2 Mechelen Transformatorenbouwer en total solution provider CG in Mechelen heeft maandag een wereldprimeur voorgesteld: het eerste hoogspanningsonderstation op 400.000 Volt. “Een mijlpaal in onze geschiedenis”, oordeelt manager Koen Van Peteghem.

Mechelen De multinational CG stelde het mobiele onderstation maandag voor in zijn vestiging op de Antwerpsesteenweg, bij veel Mechelaars nog bekend onder de naam Pauwels. “Het is een wereldrecord waar we heel trots op zijn”, zegt Koen Van Peteghem, General Manager van de Systems Division van CG. “De voortdurende inzet van CG in België om te investeren in de technologie van mobiele onderstations, gesteund door een brede ervaring en know-how van transmissie behoeftes, werd beloond. Dit contract is tevens het grootste contract voor mobiele onderstations ooit voor CG”, zegt hij.

Mechelen Een exact bedrag wordt niet genoemd, maar het gaat om een project dat in de miljoenen euro’s loopt. CG kon rekenen op 35 jaar eigen expertise en de steun van Belgische onderzoekscentra zoals Sirris en steun van VLAIO. Het station is vergelijkbaar met de klassieke distributiecabines die je bij ons her en der ziet staan, maar dan veel groter en sterker en bovendien mobiel. Het station, zeven opleggers groot, is bestemd voor de Saudische elektriciteitsmaatschappij National Grid. Het moet zorgen voor een meer zekere elektriciteitsvoorziening. Die staat immers onder druk door de toenemende energie-uitdagingen en onevenwichten in de transmissienetten. “De klant kan de onderstation gebruiken om de stroom te herstellen bij een noodgeval, zoals bijvoorbeeld een transformator in een onderstation die uitvalt of een installatie die door een calamiteit onbruikbaar raakt”, legt Business Development Manager Tijl Van Criekingen uit. “Daarnaast kan het ook dienen om voeding te geven aan een groot nieuwbouwproject, bijvoorbeeld wanneer een nieuw stadsgedeelte energie moet krijgen, een energieproductie eenheid moet worden geintegreerd in het elektriciteitsnetwerk of een grote industriële site. De bouw van een onderstation duurt drie à vier jaar, dit is op twee weken ontplooibaar.”