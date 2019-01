CEO Technopolis beantwoordt vragen in COLOMAplus Wannes Vansina

14 januari 2019

CEO van Technopolis Stephane Berghmans heeft vandaag vragen beantwoord van leerlingen van het 5de en 6de jaar Toerisme van de Mechelse school COLOMAplus. Hij stond er voor de klas in het kader van het Vlajo-project ‘Ondernemers voor de Klas’. De scholieren leerden zo niet alleen wat het betekent om bedrijfsleider te zijn, maar ook omgekeerd was de ontmoeting interessant. Voor Technopolis vormen jongeren namelijk een belangrijke doelgroep in de toekomst. Berghmans lichtte de plannen voor een zone voor 14-plussers toe en vestigde de aandacht op het YouTube-kanaal van het centrum, dat in het najaar nieuw leven werd ingeblazen en waarop sindsdien regelmatig science facts, hacks en experimenten worden gepost.