CEO Technopolis ambassadeur voor Sign for my Future. “Bedenk een oplossing voor het klimaat!” Wannes Vansina

06 februari 2019

17u31 0 Mechelen “Bedenk een oplossing voor het klimaat!” Zo luidt de oproep van CEO van Technopolis Stephane Berghmans. Hij is een van de ambassadeurs van Sign for my Future.

Burgerbeweging Sign for my Future ging dinsdag van start en roept alle Belgen op zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid (via signformyfuture.be). Zo ook Berghmans. “Ik ben ervan overtuigd dat het een uitdaging is waar oplossingen voor bestaan. En als ze nog niet bestaan, dan is het aan iederéén om er mee te bedenken!”, zegt hij.

Als CEO van Technopolis wil hij vooral kinderen en jongeren bewust maken van wat zij zelf kunnen doen. “We willen hen graag doen inzien dat ze met een STEM-opleiding de dingen die ze persoonlijk belangrijk vinden, kunnen doortrekken in hun opleiding. Ze kunnen dankzij STEM bijvoorbeeld de afvalberg helpen verkleinen of meehelpen aan het ontwikkelen van zuivere wagens.”

Sign for my Future wil dat België tegen 2050 klimaatneutraal is. “Onze toekomst en die van onze kinderen kan nog worden gered. We willen alle politici overtuigen om nu in actie te schieten door te tonen dat heel veel burgers hen hierin steunen”, aldus de beweging.