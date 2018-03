Celstraf voor diefstal babysokjes 21 maart 2018

Een 49-jarige vrouw werd schuldig bevonden aan de diefstal van babysokjes. De vrouw stal ook een kleine handtas en broek. De feiten gebeurden in de Zara langs De Bruul. Ze werd betrapt toen het alarm in werking was getreden. Een detective kon de vrouw tegenhouden, maar ze slaagde er in om nog te vluchten. Ze werd opgepakt door een politiepatrouille. Op het moment van de feiten was ook de dertigjarige schoondochter aanwezig. Zij sloeg op de vlucht, maar liep in de armen van een andere patrouilleploeg. Zij moest samen met haar schoonmoeder voor de rechter verschijnen, maar werd vrijgesproken. De schoonmoeder kreeg een celstraf van twaalf maanden effectief. Aan de kledingzaak moet de vrouw een schadevergoeding betalen van net geen 120 euro. Of ze in beroep gaat was gisteren nog niet gekend. (TVDZM)