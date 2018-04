Celstraf met uitstel voor verkrachting meisje (13) 27 april 2018

De correctionele rechtbank in Mechelen heeft twee Mechelaars veroordeeld tot respectievelijk 12 en 18 maanden cel met uitstel voor de verkrachting en aanranding van een meisje van 13 uit Sint-Katelijne-Waver.





De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer een buitenbaarmoederlijke zwangerschap bleek te hebben. Ze biechtte op seks te hebben gehad met een man van 30. Later bleek dat ze daarvoor ook al betrekkingen had gehad met een man van 24.





Het meisje zou verklaard hebben dat het niet tegen haar zin gebeurde, maar gezien haar leeftijd kon ze juridisch gezien geen toestemming geven. Een van de beklaagden kreeg ook een contactverbod opgelegd. (WVK)