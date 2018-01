Celstraf met uitstel voor man die kamergenoot in ziekenhuis duwt 02u37 0

De 35-jarige Pedro D.L. heeft een celstraf van zes maanden met uitstel gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen. Hij sloeg in het ziekenhuis van Mechelen een medepatiënt én kamergenoot na een hoogoplopende discussie over de muziek die de dertiger te luid afspeelde. Het slachtoffer vroeg herhaaldelijk om de muziek stiller te zetten en ging uiteindelijk de overlast melden aan de verplegers. "Maar op de gang ging de beklaagde hem achterna en duwde hij hem tegen de reling langs de muur. De dertiger bleef ontkennen, hoewel een verpleger alles had gezien en getuige was van de feiten. De man kwam om de vrijspraak vragen, maar de rechter ging daar niet op in.





Naast de celstraf werd ook de geldboete van 800 euro gedurende drie jaar uitgesteld. (TVDZM)