Celliste duikt op tijdens shoppen 14 augustus 2018

02u44 0

Handelaarsvereniging Mechelen MeeMaken vzw organiseert op zaterdag 18 augustus 'Shoppen met Bach'. Een celliste van de Belgische Kamerharmonie Casco Phil geeft dan op acht verschillende winkel- en horecalocaties in de binnenstad telkens een pop-upconcert van een kwartier waarbij ze shoppers, terrasjesgangers en voorbijgangers laat genieten van een streepje klassieke muziek. "De precieze locaties van de pop-upconcertjes worden vooraf niet bekendgemaakt, maar wie die middag goed oplet, kan de celliste spotten in winkels, etalages, op straat ...", aldus Geert Milis, voorzitter van Mechelen MeeMaken vzw. Van 20 augustus tot en met 9 september is er ook een 'Terug naar school'-wedstrijd, een kleurplaatwedstrijd voor de jongste shoppers.





(AVH)