Cel- en werkstraf voor jongeren die zus toetakelden TVDZM

30 november 2018

10u10 0 Mechelen Twee jonge Mechelaars zijn door de rechter schuldig bevonden aan slagen en verwondingen tegenover hun eigen zus. Zij hadden haar zwaar toegetakeld omdat het meisje een gsm wilde kopen. Een broer kreeg een effectieve celstraf, de andere een werkstraf.

De feiten dateren van 31 augustus jongstleden. Toen kwam het duo erachter dat hun jongere zus had afgesproken met iemand die haar enkele telefoons wilde verkopen. “Op dat moment sloegen de stoppen door”, klonk het vorige maand op zitting. “Ze werd bij de haren door de kamer gesleurd, kreeg vuistslagen in de buik en trappen in haar rug. Het meisje liep een zware hoofdwonde op.” Wanneer de feiten aan het licht kwamen, bleek dat het meisje werkelijk niets mocht. “Niet studeren noch werken”, luidde het nog. “Ze mocht zelfs haar eigen identiteitskaart niet bijhouden.” De vader bevestigde de feiten tegenover de politie, de moeder weigerde om verklaringen af te leggen. Zij had naar verluidt teveel angst voor haar zonen. Het parket was bijzonder streng in de vordering tegen de broers. Een van hen liet verstek gaan. Hij werd dan ook veroordeeld tot de gevorderde celstraf van achttien maanden effectief. De andere broer kwam er vanaf met een werkstraf van 180 uur. Hij daagde wel op voor de behandeling van zijn dossier maar beweerde op zitting dat het enkel om geduw- en trekwerk ging waarbij het meisje ten val kwam tegen de radiator. “Ik voerde bovendien enkel uit wat mijn ouders wilden”, voegde hij nog toe. Voert hij deze werkstraf niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog achttien maanden effectief. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.