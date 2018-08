CD&V wil alle ruwe kasseien vervangen door afgezaagde 22 augustus 2018

02u47 0

Vervang alle ruwe kasseien in het centrum door afgezaagde. Zo luidt het voorstel dat CD&V Mechelen dinsdag lanceerde. "Nu liggen de gladde kasseien er op sommige plaatsen al, en voor mensen die minder mobiel zijn maakt dit een wereld van verschil", zegt lijsttrekker Wim Soons. Rolstoelgebruiker Ann Veys bevestigt. "Voor mensen in een rolstoel is het Mechelse centrum echt niet aangenaam om door te rijden. De kasseitjes die er vandaag liggen, zijn niet alleen onaangenaam, maar ook pijnlijk." Ook voor ouders met kinderwagens, dames met hakken en fietsers zouden platte kasseien een hele verbetering zijn. Hoeveel de ingreep zou kosten, kon CD&V ons gisteren niet laten weten. (WVK)