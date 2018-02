CD&V stelt top 6 verkiezingslijst voor 19 februari 2018

CD&V Mechelen stelde gisteren in café Sava haar eerste zes kandidaten bij de verkiezingen in oktober voor. De partij koos naar eigen zeggen voor een lijst waarop de ervaring de vernieuwing steunt. De 32-jarige afdelingsvoorzitter Wim Soons wordt, zoals eerder al bekend, lijsttrekker van de christendemocraten. "We stellen onze eerst zes kandidaten niet toevallig voor in de Sava, een café dat vijf jaar geleden grondig vernieuwd werd, en vandaag één van de meest succesvolle in Mechelen is. Vandaag kiezen we met CD&V Mechelen voor hetzelfde verhaal: kiezen voor vernieuwing en zo investeren in de toekomst. We doen dat met een lijst die voor de helft uit nieuwe kandidaten zal bestaan." Naast Soons staan ook moeder van drie Zohra Hadnan, huidig schepen Stefaan Deleus, leerkracht en gewezen speelster van KV Mechelen An Verbruggen, jongerenvoorzitter van CD&V Mechelen Wouter Van Butsel en consultant Jamel Ibrahimi in de top zes. (AVH)