CD&V niet anti-wagen, wel pro senioren 25 mei 2018

Een mobiel, zorgend, meebouwend, investerend en bruisend Mechelen. Daar wil CD&V volgende bestuursperiode voor gaan, zo maakte de partij donderdagavond bekend. CD&V wil verder bouwen op de realisaties van de afgelopen jaren, maar legt ook nieuwe accenten.





Zo maakt de partij voorbehoud tegen een verdere uitbreiding van de autoluwe binnenstad. "Wij denken aan de fietser en het openbaar vervoer, maar zijn niet anti-wagen", zegt lijsttrekker Wim Soons.





Daarnaast wil de partij meer aandacht voor de dorpen. "Mechelen is voor ons niet Mechelen-centrum. Dat is en de dorpen, en de wijken én het centrum." De partij wil ook meer aandacht voor senioren. Eerder maakte de partij al de top-6 bekend (met na Soons Zohra Hadnan, Stefaan Deleus, An Verbruggen, Wouter Van Butsel en Jamel Ibrahimi), Nicole Van Dessel, Mireille Schepers, Peggy Ghekiere en Leslie Droog maken de top-10 compleet. Opvallend: de top-5 van zes jaar geleden zal de kieslijst duwen (uitgezonderd Martine De Raedemaeker, die niet meer opkomt): Hamid Riffi, Magda Van Loon, Bert Leysen en Walter Schroons. (WVK)