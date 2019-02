CD&V-kopstuk Wim Soons neemt het op voor Joke Schauvliege: “Haar klimaatbeleidsplan is wel ingrijpend, maar ze communiceert slecht” Wannes Vansina

05 februari 2019

16u50 0 Mechelen Mechels CD&V-kopstuk Wim Soons neemt een opvallend standpunt in naar aanleiding van de discussie over zijn partijgenote en Vlaams klimaatminister Joke Schauvliege. “Haar beleid lijkt me zo slecht niet, haar woorden zijn een ander verhaal.”

Soons viel naar eigen zeggen van zijn stoel toen hij Schauvlieges uitspraken las over de klimaatbetogingen. “Aangestuurd vanuit ecologische organisaties? Nee, iedereen voelt aan dat de betogingen een breed gedragen beweging zijn. Als dat een complot is, maak ik er graag deel van uit”, schrijf hij in een opiniestuk.

Volgens Soons is het beleid van Schauvliege niet slecht, maar is er een probleem met haar communicatie. “Joke Schauvliege moet dringend haar defensieve reflex laten varen en eenvoudigweg zeggen waar het op staat. Dat er deze zomer een verregaand klimaatbeleidsplan werd goedgekeurd. Dat heel wat maatregelen zo ingrijpend zijn, dat morgen half Vlaanderen op zijn achterste poten staat als ze doorgevoerd worden. Maar dat een aantal zaken tóch dringend in beleid moeten worden omgezet. Daar moet het debat over gaan. Zonder taboes, zonder complottheorieën.”