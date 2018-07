CD&V kiest lijsttrekkers provincie 06 juli 2018

De twee gedeputeerden van CD&V in de provincie Antwerpen, Ludwig Caluwé (Essen) en Peter Bellens (Herentals) voeren in oktober de provincieraadslijst aan in hun respectieve arrondissement Antwerpen en Turnhout. Lili Stevens (Duffel), die momenteel ondervoorzitter is van de provincieraad, trekt de lijst in het arrondissement Mechelen. CD&V wil de provincies behouden om lokale besturen te helpen met problemen die de gemeenten overschrijden. Motto: een provincie met 'streken'. De christendemocraten schuiven drie ambities naar voor. Zo moet er voor ieder talent een job zijn. Verder mag geen enkel dorp een slaapdorp zijn en ten slotte verdient iedereen een groene long. (PHT)