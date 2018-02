CC opnieuw decor voor Battle of Honour 15 februari 2018

Cultuurcentrum Mechelen vormt op 24 februari voor het tweede jaar op rij het strijdtoneel voor een internationale breakdance 'Battle of Honour'. De vzw Busta Move haalt deelnemers uit twintig landen, waaronder de VS, Japan, Zuid-Korea, Zuid-Amerika en Rusland. De drie uur durende avondfinale wordt voorafgegaan door en afgewisseld met kwalificatiewedstrijden en acts van B-Girls, B-Kidz en Old Schoolers. 's Avonds zullen op de koop toe enkele Belgische pioniers tijdens een exclusieve 'Old School Battle', voor één keer nog eens hun kunsten tonen. Om 15 uur beginnen de kwalificaties. Om 18 uur start het hoofdevent. Tickets kosten 15 en 10 (-14 jaar) euro en zijn verkrijgbaar via www.cultuurcentrummemechelen.be. (WVK)