CAW vult schoendozen voor mensen die anders geen kerstgeschenk zouden krijgen Wannes Vansina

07 december 2018

Het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) Boom Mechelen Lier organiseert opnieuw de actie Shoe-Box ten behoeve van mensen die anders geen kerstgeschenk zouden krijgen. “De Shoe-Box actie is een initiatief van De Samaritanen vzw waar wij als CAW al enkele jaren graag aan meewerken. We roepen scholen, bedrijven en particulieren op om een schoendoos te vullen met een tiental voedingswaren en dranken en een wenskaart. Het geheel wordt verpakt als een prachtig kerstgeschenk,” legt Janne Geyskens van het CAW uit. De producten dienen alcoholvrij, niet-bederfbaar, gemakkelijk te openen en klaar om te gebruiken zijn. Je Shoe-Box inleveren kan nog tot 19 december bij het CAW, Maurits Sabbestraat 119 in Mechelen.