CAW tevreden over vernieuwde crisisopvang 21 maart 2018

Het CAW heeft dinsdag een 150-tal professionele bezoekers, veelal hulpverleners, rondgeleid in de Wollemarkt 28 om er het Crisisteam en de Acute Opvang voor te stellen. Dat zijn twee nieuwe werkingen die in november in de plaats kwamen van het Crisisinterventiecentrum. "We hebben de werking gesplitst. Mensen geconfronteerd met dak- en thuisloosheid blijven we hier opvangen, aanmeldingen met een psychosociaal probleem (bijvoorbeeld geweld tussen partners of zelfmoordgedachten, red.) begeleiden we sindsdien aan huis", zegt directeur Hulpverlening Joris Claes. Een echte evaluatie is pas voor het voorjaar, maar de eerste indicaties zijn positief. "Voor 60 procent van de bezoekers van de Acute Opvang - die in nauwe samenwerking met de OCMW's uit de buurt wordt georganiseerd - vonden we een duurzamere woonoplossing." Ook over de psychosociale begeleiding is hij tevreden. "We houden enkele bedden achter de hand, maar die worden zeer weinig gebruikt. Een succes dus." (WVK)