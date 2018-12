Cateraar geeft 350 kansarmen warm kerstfeest Personeelsleden ‘Huis Van Dijck’ offeren vrije zondag graag op Tim Van der Zeypen

09 december 2018

16u00 1 Mechelen Zo’n 350 Mechelse minderbedeelden hebben vanmiddag een vroegtijdig kerstfeest gekregen. Het ging om een samenwerking tussen Huis Van Dijck en Sint-Vincentius. Na het feest kregen de kinderen ook elk nog een cadeautje mee naar huis.

“Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een kerstfeest, ook als ze het niet zelf kunnen organiseren, zijn we op het idee gekomen om iets te doen”, vertelt zaakvoerder van Huis Van Dijck Dieter Bilsen. De cateraar zette zijn deuren vanmiddag om 13 uur open voor de Mechelse minderbedeelden. Het bedrijf werkte hiervoor samen met Sint-Vincentius, afdelingen noord én zuid. In totaal werden er meer dan driehonderd mensen uitgenodigd voor het feest. “Het ging om ongeveer 250 volwassenen en zo’n 80 kinderen”, gaat Dieter verder.

“Super initiatief”

Bij Sint-Vincentius, een organisatie die noodlijdende mensen financieel en materieel bijstaat en hen helpt om opnieuw te integreren in de maatschappij, waren ze meteen akkoord om mee te werken. “Het is een super initiatief. We hebben helemaal niet lang moeten twijfelen”, vult Nicole Van Landuyt van Sint-Vincentius Mechelen-Zuid aan. “We merken bij de mensen op dat ook zij bijzonder blij zijn met dit initiatief.” En dat werd bevestigd door een 42-jarige vrouw die het kerstfeest bezocht met haar kinderen (9 en 11). “Deze periode is altijd wat lastig. In school horen de kinderen allerlei verhalen over reizen, cadeautjes en feestjes, maar voor mij is dat allemaal niet gemakkelijk om te geven. Dit maakt het allemaal toch wat beter”, vertelt ze.

Huis Van Dijck kwam zowel met een warm als een koud buffet. “Er weren vlees- en visgerechten, maar ook halalgerechten en vegetarische schotels”, aldus Dieter nog. “Op die manier kon iedereen kiezen wat hij of zij graag at.” Speciaal voor de kinderen was er een apart buffet. “Zij mochten nadien ook nog passeren langs onze ‘speelgoedwinkel’. We hadden samen met het personeel speelgoed ingezameld. De kinderen kregen na het feestje elk een speelgoedje mee naar huis.”

Voor de kinderen die het wilden, was er ook een kindergrimeur, net zoals een pop-upkapperszaak. “Vijf jaar geleden had ik het idee om dakloze een gratis kapbeurt te geven maar alleen was dat nogal moeilijk”, vertelt Koen Nickmans van kapperszaak CoKoen. “Toen ik vernam van dit feest, was ik meteen akkoord om mee te werken aan dit geweldig initiatief.”

Het was de eerste keer dat Huis Van Dijck dit kerstfeest organiseerde en de cateraar spreekt meteen van een geslaagde eerste editie. “Het was onder meer mogelijk dankzij onze leveranciers en onze personeelsleden, die hun vrije zondag opofferden”, besluit Dieter. Huis Van Dijck wil er dan ook een vervolg aan breien en hoopt hun initiatief volgend jaar door te trekken naar een breder Mechels publiek.